الكشف عن طبيعة إصابة لاعب الزمالك مع منتخب مصر

أحمد فتوح مدافع نادي الزمالك، تعرّض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه إن فتوح خضع لإشاعات تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته في أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على فتوح، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقاءين المقبلين.

كما نشر أحمد فتوح صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة لقدمه وهي في جبيرة، متمنيًا الدعاء.