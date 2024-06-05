تطور في مفاوضات مانشستر سيتي لخطف نجم ريال مدريد

أكدت تقارير إنجليزية أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تواصل مع أحد نجوم ريال مدريد لإقناعه بالانتقال إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

وذكرت المصادر ذاتها أن النجم البرازيلي، صاحب الـ23 عاما، رودريغو هو اللاعب الذي يسعى غوارديولا لاستقدامه إلى ملعب الاتحاد، بدءا من موسم 2024 ـ 2025، وذلك في ضوء المستجدات الطارئة على الريال بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقا لما أوردته صحف إنجليزية، يُتَوقّع أن يتحول رودريغو إلى لاعب بديل في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد قدوم مبابي؛ مما يجعل حظوظ السيتي في التعاقد معه مرتفعة.

وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحفي في صحيفة "ماركا" وبرنامج" الشيرنغيتو"، في تصريحات جرى تداولها على موقع "يوتيوب": "هناك شيئان يتعلقان بمستقبل رودريغو جويس، وهما أن النادي لا يغلق الباب أمامه، كما أنه بنفسه لا يستبعد فكرة الرحيل".

وأضاف دياز: "لقد قيل إن غوارديولا اتصل برودريغو أخيرا.. لا أستطيع أن أؤكد ذلك بنسبة 100%.. لكن أعلم أن اللاعب يشعر بعدم ارتياح، وسنرى أين سينتهي به الأمر. لقد حدثت بعض الأشياء الأسبوع الماضي" (انتقال مبابي للريال وتصريحات رودريغو بشأن مستقبله مع النادي).

واختتم صحفي "ماركا": "كأس السوبر الأوروبي والمباراة الأولى في الدوري الإسباني في أغسطس المقبل ستحددان أشياء كثيرة في مستقبل رودريغو مع الريال".