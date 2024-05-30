على طريقة رونالدو.. رودريغو يثير غضب ريال مدريد في توقيت حساس
فجر البرازيلي رودريغو جويس، نجم ريال مدريد، غضب مسؤولي النادي قبل ثلاثة أيام فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل أمام بروسيا دورتموند وذلك وفق ما أوردته تقارير إنجليزية.
ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أبدى ريال مدريد قلقه من رودريغو بعد أن أثار موضوع مستقبله مع النادي قبل أيام قليلة من مواجهة هامة ومصيرية في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورغم أن رودريغو اضطر لنفي التفسير الخاطئ لتصريحاته، لكن الكلمات التي قالها تركت بالفعل الباب مفتوحا حول رحيله عن ريال مدريد وفقا للصحيفة البريطانية.
وخلال مقابلة صحفية، سئل رودريغو: "كل أوروبا تريدك، لكن هل تريد مدريد إلى الأبد؟"، وأجاب اللاعب البرازيلي: "نعم، أي شيء يمكن أن يحدث، لدي عقد في مدريد، و السنوات التي أمضيتها هنا كانت ممتعة بالنسبة لي".
وعندما رد الصحفي: "لا تجعل المدريديستا متوترين!"، أجاب رودريغو: "لا.. لا تقلق، كما قلت، أريد دائمًا أن أكون في هذا النادي، لكن دعونا نرى ما سيحدث".
وانتشر مقطع حديث النجم البرازيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق الملكي في يونيو 2028 بشكل كبير عبر منصات التواصل، حيث اقتنع العديد من مشجعي ريال مدريد أن رودريغو يفكر في الانتقال إلى مكان آخر، لأنه استخدم صيغة الماضي في الحديث، وذلك على شاكلة ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في عام 2018، عندما قال "كان من الجميل جدًا أن أكون في ريال مدريد"، ثم غادر إلى يوفنتوس في نفس الصيف.
وأكدت مصادر من ريال مدريد أن المسؤولين في النادي أبدوا قلقهم من كلام رودريغو نظرًا لتزامنه مع خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يمكن أن يشتت ذلك الانتباه عن مباراة السبت ضد بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.