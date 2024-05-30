على طريقة رونالدو.. رودريغو يثير غضب ريال مدريد في توقيت حساس

فجر البرازيلي رودريغو جويس، نجم ريال مدريد، غضب مسؤولي النادي قبل ثلاثة أيام فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل أمام بروسيا دورتموند وذلك وفق ما أوردته تقارير إنجليزية.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أبدى ريال مدريد قلقه من رودريغو بعد أن أثار موضوع مستقبله مع النادي قبل أيام قليلة من مواجهة هامة ومصيرية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن رودريغو اضطر لنفي التفسير الخاطئ لتصريحاته، لكن الكلمات التي قالها تركت بالفعل الباب مفتوحا حول رحيله عن ريال مدريد وفقا للصحيفة البريطانية.

وخلال مقابلة صحفية، سئل رودريغو: "كل أوروبا تريدك، لكن هل تريد مدريد إلى الأبد؟"، وأجاب اللاعب البرازيلي: "نعم، أي شيء يمكن أن يحدث، لدي عقد في مدريد، و السنوات التي أمضيتها هنا كانت ممتعة بالنسبة لي".

وعندما رد الصحفي: "لا تجعل المدريديستا متوترين!"، أجاب رودريغو: "لا.. لا تقلق، كما قلت، أريد دائمًا أن أكون في هذا النادي، لكن دعونا نرى ما سيحدث".