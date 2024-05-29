شيكابالا يحدد موعد اعتزاله رسميًا
حدد محمود عبد الرازق (شيكابالا) ، قائد الزمالك المصري، موعد اعتزاله كرة القدم.
ويبلغ شيكابالا ، 38 عامًا ، وبدأ مشواره مع الزمالك عام 2003 بعد تصعيده من جانب البرازيلي كارلوس كابرال.
ولعب شيكابالا في عدة أندية بخلاف الزمالك على رأسها سبورتنغ لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وباوك اليوناني والوصل الإماراتي.
وقال شيكابالا في حوار عبر برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC Masr 2) إنه قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجديد 2024 – 2025 موضحًا أن هذا التوقيت هو الأنسب لاتخاذه هذا القرار.
وتابع:" قررت الاعتزال بنهاية الموسم القادم وأنه الأخير فى مسيرتي ورغم صعوبة الأمر إلا أنه القرار الأنسب".
وأوضح أنه يتمنى عودة العلاقات مرة أخرى بين جماهير الأهلي والزمالك بكل قوة مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون هناك عدالة في توزيع العوائد بين كل الأندية.
وتابع:" أخطأت بالرد علي جماهير الأهلي فى مباراة كأس مصر الأخيرة فى السعودية".
وزاد شيكابالا:" تعرضت لبعض المضايقات من جماهير الأهلي فى مباراة نهائي كأس مصر فى السعودية الأخيرة وقمت بالرد بشكل خاطئ وهو أمر اعترف به".
وأتم قائلًا:" لا يهمني أن أكون أسطورة وكل ما يشغلني أن الجماهير تحبني".