شيكابالا يحدد موعد اعتزاله رسميًا

حدد محمود عبد الرازق (شيكابالا) ، قائد الزمالك المصري، موعد اعتزاله كرة القدم.

ويبلغ شيكابالا ، 38 عامًا ، وبدأ مشواره مع الزمالك عام 2003 بعد تصعيده من جانب البرازيلي كارلوس كابرال.

ولعب شيكابالا في عدة أندية بخلاف الزمالك على رأسها سبورتنغ لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وباوك اليوناني والوصل الإماراتي.