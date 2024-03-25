أول فيديو.. شاهد كيف ظهر داني ألفيس بعد 14 شهرا في السجن (شاهد)
أطلقت السلطات الإسبانية لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس من أحد سجون مدينة برشلونة، اليوم الإثنين، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).
وأظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة داني ألفيس السجن برفقة محاميته، بينما كان يسير خلفه عدد من رجال الشرطة.
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
ويجب على ألفيس أيضاً التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.
وحظيت قضية ألفيس، أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، باهتمام كبير ليس فقط بسبب شهرة اللاعب ولكن للاهتمام المتزايد الذي يوليه الرأي العام في إسبانيا للعنف ضد المرأة.
وأُلقي القبض على المدافع السابق لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي في برشلونة، وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
وكانت المحكمة العليا في كتالونيا قد أدانت ألفيس في 22 فبراير/ شباط الماضي بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض بأحد الملاهي الليلية في برشلونة عام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.
واستشهدت أغلبية المحكمة في الحكم بمادة في الدستور الإسباني تؤكد على حق الشخص في الحرية، وقالت إن الحكم يحل محل السجن الاحتياطي؛ لأن إدانة ألفيس ليست نهائية بعد.
وكان المدعي العام قد طالب بحبس ألفيس لمدة تسع سنوات بينما طلبت الضحية 12 عاما لكن في النهاية أمرت المحكمة بحبسه أربع سنوات ونصف.