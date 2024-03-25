أول فيديو.. شاهد كيف ظهر داني ألفيس بعد 14 شهرا في السجن (شاهد)

أطلقت السلطات الإسبانية لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس من أحد سجون مدينة برشلونة، اليوم الإثنين، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).

وأظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة داني ألفيس السجن برفقة محاميته، بينما كان يسير خلفه عدد من رجال الشرطة.

وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.