داني ألفيس يغادر السجن بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو

وقضت العدالة الإسبانية في حكم من الدرجة الأولى على ألفيس بالسجن 4 أعوام ونصف العام في جريمة اعتداء جنسي عقب اغتصاب امراة في ملهى ليلي في برشلونة في ديسمبر من عام 2022.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية قالت إن عائلته كانت تكافح، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.

كان القضاء وافق، على الإفراج المؤقت عن النجم السابق لبرشلونة بكفالة، بانتظار الاستئناف.

جاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية ألفيس بالإفراج عنه، بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر جوازي سفر اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية.