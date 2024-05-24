هاميلتون يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا 1 في موناكو
حقق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى المقرر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متفوقا على أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي حرم فريق مرسيدس من مفاجأة الهيمنة على أول مركزين.
وحقق هاميلتون، السائق الأكثر نجاحا في فورمولا 1 والمتوج بسباق موناكو ثلاث مرات، اليوم أفضل زمن في التجربة الأولى مسجلا دقيقة واحدة 12.169 ثانية وقد استخدم الإطارات اللينة.
واحتل الأسترالي بياستري، الذي استخدم الإطارات اللينة أيضا، المركز الثاني بفارق 0.029 ثانية وتلاه جورج راسل زميل هاميلتون بفريق مرسيدس في المركز الثالث ولاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الرابع.
واصطدم ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام ببطولة العالم، بالحواجز عدة مرات وأنهى التجربة في المركز 11 بفارق 0.815 ثانية خلف هاميلتون.
وقال فرستابن عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق إن التحكم في السيارة كان صعبا للغاية عند المطبات، موضحا "أي تعامل مع فرملة المحرك أو توازن المكابح كان يجعل الأمر أسوأ".
وعانى زميله سيرجيو بيريز من ثقب في الإطارات واحتل المركز 12 في النهاية.
وسجل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي لم يصعد حتى الآن على المنصة في سباق موناكو وسط جماهير بلاده ويحتل الآن المركز الثاني في الترتيب العام، خامس أفضل زمن وتلاه سائقا أستون مارتن، فرناندو ألونسو والكندي لانس سترول.
وحقق يوكي تسونودا ودانييل ريكاردو سائقا آر.بي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز العاشر.
وتم رفع الأعلام الحمراء قبل 15 دقيقة من نهاية التجربة عندما اصطدم غوانيو تشو سائق ساوبر بحائط الإطارات وتناثر الحطام على أرضية الحلبة، وقد مر لوكلير فوق بعض الحطام وهو ما أضر بسيارته.
ويتصدر فرستابن الترتيب العام ببطولة العالم بفارق 48 نقطة أمام لوكلير، بعد أن حقق السائق الهولندي خمسة انتصارات خلال أول سبعة سباقات بالموسم.
وفاز فرستابن بنسخة العام الماضي من سباق موناكو، وحقق مركز أول المنطلقين في ثمانية سباقات متتالية، بتضمين السباق الأخير في الموسم الماضي، معادلا بذلك الرقم القياسي.
ويتوقع أن تكون التجارب التأهيلية غدا السبت أكثر إثارة من السباق نفسه، الذي عادة ما يحسم من خلال مراكز الانطلاق.