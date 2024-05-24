هاميلتون يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا 1 في موناكو

وحقق هاميلتون، السائق الأكثر نجاحا في فورمولا 1 والمتوج بسباق موناكو ثلاث مرات، اليوم أفضل زمن في التجربة الأولى مسجلا دقيقة واحدة 12.169 ثانية وقد استخدم الإطارات اللينة.

واحتل الأسترالي بياستري، الذي استخدم الإطارات اللينة أيضا، المركز الثاني بفارق 0.029 ثانية وتلاه جورج راسل زميل هاميلتون بفريق مرسيدس في المركز الثالث ولاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الرابع.

واصطدم ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام ببطولة العالم، بالحواجز عدة مرات وأنهى التجربة في المركز 11 بفارق 0.815 ثانية خلف هاميلتون.

وقال فرستابن عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق إن التحكم في السيارة كان صعبا للغاية عند المطبات، موضحا "أي تعامل مع فرملة المحرك أو توازن المكابح كان يجعل الأمر أسوأ".

وعانى زميله سيرجيو بيريز من ثقب في الإطارات واحتل المركز 12 في النهاية.

وسجل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي لم يصعد حتى الآن على المنصة في سباق موناكو وسط جماهير بلاده ويحتل الآن المركز الثاني في الترتيب العام، خامس أفضل زمن وتلاه سائقا أستون مارتن، فرناندو ألونسو والكندي لانس سترول.