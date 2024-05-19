فورمولا 1.. معاقبة فيرناندو ألونسو بالانطلاق من منطقة الصيانة

وكان ألونسو فقد السيطرة على سيارته عند أحد المنحنيات، وتعرض لحادث في جولة التجارب الحرة الثالثة، يوم السبت، لكنه خرج سليما وعاد للحلبة، بعد أن منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر.

وتأهل ألونسو للمركز 19، بعد أن عاد إلى مرآب فريقه بسبب مشكلة في السيارة.