فورمولا 1.. معاقبة فيرناندو ألونسو بالانطلاق من منطقة الصيانة
قرر المسؤولون عن سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من موسم 2024 في "الفورمولا 1" معاقبة سائق أستون مارتن فيرناندو ألونسو، بالانطلاق من منطقة الصيانة في السباق، الذي سيقام في وقت لاحق من اليوم الأحد.
قرار معاقبة السائق الإسباني ألونسو؛ بسبب إجرائه تعديلات على سيارته بعد نهاية الوقت المحدد.
وكان ألونسو فقد السيطرة على سيارته عند أحد المنحنيات، وتعرض لحادث في جولة التجارب الحرة الثالثة، يوم السبت، لكنه خرج سليما وعاد للحلبة، بعد أن منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر.
وتأهل ألونسو للمركز 19، بعد أن عاد إلى مرآب فريقه بسبب مشكلة في السيارة.