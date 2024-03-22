فايزة العماري تدخل في صدام كبير مع فلورنتينو بيريز
يشعر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بغضب شديد من فايزة العماري والدة كيليان مبابي، بسبب إصرارها على مشاركة نجلها في الأولمبياد التي ستقام في الصيف المقبل.
وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم؛ بعد إبلاغه لفريق باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده.
وتعد مشاركة مبابي في أولمبياد باريس الصيف القادم أحد أحلام اللاعب بل وأغلب الفرنسيين، ليكون النجم الأبرز عالميا في واجهة المنافسة الكبرى التي ستحتضنها مدينته.
ونشرت صحيفة "ديفينسا سنترال" تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري تحدثت مع إدارة ريال مدريد، بصفتها وكيلة مبابي، بأن ابنها يريد خوض الأولمبياد التي تنطلق أواخر يوليو المقبل.
وأضافت: "فايزة قالت لإدارة ريال مدريد إن مبابي يحلم بالفوز بالميدالية الذهبية، وهو أمر ممكن خاصة وأن البطولة ستقام في باريس".
وكشفت الصحيفة أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أجرى اتصالا هاتفيًا بوالدة مبابي، وأكد من خلاله أن موضوع مشاركة اللاعب في الأولمبياد غير مطروح للنقاش.
وقالت الصحيفة: "فلورنتينو اتصل بفايزة العماري وقال لها بشكل حاسم وغاضب في نفس الوقت: "لقد انتهى الأمر...".
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن رئيس ريال مدريد يريد أن يخوض مبابي كأس أوروبا فقط، ثم يحصل على راحة قبل أن ينضم إلى الفريق في الجولة الأمريكية.
وسيلعب ريال مدريد ضد برشلونة في "كلاسيكو" جديد تحتضنه الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي.