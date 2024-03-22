فايزة العماري تدخل في صدام كبير مع فلورنتينو بيريز

وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم؛ بعد إبلاغه لفريق باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده.

وتعد مشاركة مبابي في أولمبياد باريس الصيف القادم أحد أحلام اللاعب بل وأغلب الفرنسيين، ليكون النجم الأبرز عالميا في واجهة المنافسة الكبرى التي ستحتضنها مدينته.

ونشرت صحيفة "ديفينسا سنترال" تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري تحدثت مع إدارة ريال مدريد، بصفتها وكيلة مبابي، بأن ابنها يريد خوض الأولمبياد التي تنطلق أواخر يوليو المقبل.

وأضافت: "فايزة قالت لإدارة ريال مدريد إن مبابي يحلم بالفوز بالميدالية الذهبية، وهو أمر ممكن خاصة وأن البطولة ستقام في باريس".