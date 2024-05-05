محمد صلاح يسجل هدفًا نادرًا في مرمى توتنهام (فيديو)

ويلعب محمد صلاح نجم ليفربول أساسيًّا أمام توتنهام، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الأحد، بالدوري الإنجليزي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 16 من ضربة رأس، ونادرًا ما يسجل النجم المصري أهدافًا رأسية.

ويعد هدف محمد صلاح في شباك توتنهام هو الـ 12 في مسيرته بالدوري الإنجليزي ليصبح النادي اللندني ثاني أكثر فريق في المسابقة تستقبل شباكه أهداف "صلاح" بعد مانشستر يونايتد، والذي استقبل 14 هدفًا.