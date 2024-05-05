كلوب يصالح محمد صلاح

ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلًا في الدقيقة الـ79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.

وأصبح خلاف يورغن كلوب مدرب ليفربول مع صلاح بعد المشادة العلنية التي جمعتهما، محل جدل كبير ما بين داعم للاعب وداعم للمدرب.

ولكن قرر يورغن كلوب إنهاء الخلاف على طريقته الخاصة، وقرر الدفع بمحمد صلاح، أساسيًّا أمام توتنهام، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي.

وجاء الدفع بصلاح أساسيًّا، بعد فترة طويلة جلس فيها اللاعب المصري على مقاعد البدلاء.