كلوب يصالح محمد صلاح
صالح الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبه المصري محمد صلاح، بعد المشادة الأخيرة التي وقعت بين الطرفين.
ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.
ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلًا في الدقيقة الـ79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.
وأصبح خلاف يورغن كلوب مدرب ليفربول مع صلاح بعد المشادة العلنية التي جمعتهما، محل جدل كبير ما بين داعم للاعب وداعم للمدرب.
ولكن قرر يورغن كلوب إنهاء الخلاف على طريقته الخاصة، وقرر الدفع بمحمد صلاح، أساسيًّا أمام توتنهام، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي.
وجاء الدفع بصلاح أساسيًّا، بعد فترة طويلة جلس فيها اللاعب المصري على مقاعد البدلاء.
ويحتل ليفربول المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وسيلتقي مع ضيفه توتنهام هوتسبير الخامس في الترتيب في وقت لاحق اليوم الأحد.
ومحمد صلاح هو هداف ليفربول الموسم الحالي برصيد 24 هدفًا في 41 مباراة، منها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.