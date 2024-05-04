ليفربول يسعى إلى ضم بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني
كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي ليفربول إلى التعاقد مع تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد، ليكون بديلاً للدولي المصري محمد صلاح، الذي كشفت تقارير عن إمكانية رحيله عن "الريدز" مع نهاية الموسم الجاري.
ومدد لاعب ريال مدريد السابق عقده مع النادي الباسكي في فبراير الماضي حتى 2029.
ووضع النادي الملكي بندًا في عقد كوبو عند بيعه لريال سوسيداد في صيف 2022 بأن يملك 50% من حقوقه، ولن يستطيع سوسيداد بيعه دون موافقة الريال.
بينا ذكر موقع "ليفربول إيكو" أن ليفربول يسعى للتعاقد مع كوبو، مع استمرار التكهنات بشأن استمرارية صلاح، مع النادي الإنجليزي.
وينتهي عقد صلاح، في صيف 2025، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، في انتظار حسم ملف المدير الفني الجديد لليفربول خلفًا للألماني يورغن كلوب.
وأشار التقرير إلى أن كوبو مثل صلاح، يلعب بقدمه اليسرى لكنه يفضل اللعب في اليمين الدخول لعمق الملعب بقدمه اليسرى على طريقة صلاح ، ويتفوق كوبو في المواقف الفردية وهو ممتاز في المساحات الضيقة، بعد أن تم تصنيفه على أنه "معجزة" منذ نشأته وأمضى وقتًا في كل من برشلونة وريال مدريد، ولا يزال كوبو يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.
وأيضا هو مثل صلاح، الذي لم ينجح في تشيلسي في البداية، فقد استغرق الأمر منه بعض الوقت ليفرض نفسه في كرة القدم الأوروبية، حيث لم ينجح في كل من برشلونة وريال مدريد، لكن قدّم أداءً قويًا، خلال الموسم الماضي، مع ريال سوسيداد، ويواصل تألقه هذا الموسم
وشارك كوبو، هذا العام، في 38 مباراة مع ريال سوسيداد في جميع المسابقات، حيث أحرز 7 أهداف، وقام بصناعة 4 أهداف طوال الموسم.