ليفربول يسعى إلى ضم بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي ليفربول إلى التعاقد مع تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد، ليكون بديلاً للدولي المصري محمد صلاح، الذي كشفت تقارير عن إمكانية رحيله عن "الريدز" مع نهاية الموسم الجاري.

ومدد لاعب ريال مدريد السابق عقده مع النادي الباسكي في فبراير الماضي حتى 2029.

ووضع النادي الملكي بندًا في عقد كوبو عند بيعه لريال سوسيداد في صيف 2022 بأن يملك 50% من حقوقه، ولن يستطيع سوسيداد بيعه دون موافقة الريال.

بينا ذكر موقع "ليفربول إيكو" أن ليفربول يسعى للتعاقد مع كوبو، مع استمرار التكهنات بشأن استمرارية صلاح، مع النادي الإنجليزي.