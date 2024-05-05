سعد اللذيذ يكشف سبب "سرّية" ميزانيات الأندية السعودية

وقال "اللذيذ" خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي عُقد، مساء الأحد: "خصّصنا ميزانية لجميع الأندية الـ 18 الموجودة في دوري المحترفين"، دون أن يكشف عن أي أرقام مالية.

وبسؤاله عن سبب رفضه للكشف عن التفاصيل المالية لميزانيات الأندية السعودية، قال: "لا نستطيع ذكر ميزانيات الأندية للجميع".

وأضاف: "إذا تحدثنا سنقوم بفضح أنفسنا أمام العالم بالفلوس التي لدينا".

وشدد "اللذيذ" على أن أندية دوري روشن كانت على علم بالميزانيات المرصودة لها، والأندية هي التي قامت باختيار اللاعبين.

وأوضح: "هذا موثَّق لدينا من خلال نماذج الطلب المقدمة، وحال التوافق على اللاعب، بحسب الميزانية، تعطى الأندية صلاحية التفاوض".

وعن أعداد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، قال: "البرنامج استقطب 97 لاعبًا، ودعمنا مفاوضات الأندية في بعض اللاعبين، لكن 90% من اللاعبين تمت مفاوضتهم عن طريق الأندية".

وواصل: "لا نفرق بين الأندية السعودية.. ولكن الفرق التابعة للشركات لديها جاهزية أكبر لاستقبال النجوم عن الباقي، ونحن نعمل دائمًا على المساواة".