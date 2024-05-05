سعد اللذيذ يكشف سبب "سرّية" ميزانيات الأندية السعودية
رفض سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ المشرف العام على برنامج الاستقطاب، الكشف عن أرقام خاصة بميزانية الأندية السعودية، المخصصة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب لدوري روشن.
وقال "اللذيذ" خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي عُقد، مساء الأحد: "خصّصنا ميزانية لجميع الأندية الـ 18 الموجودة في دوري المحترفين"، دون أن يكشف عن أي أرقام مالية.
وبسؤاله عن سبب رفضه للكشف عن التفاصيل المالية لميزانيات الأندية السعودية، قال: "لا نستطيع ذكر ميزانيات الأندية للجميع".
وأضاف: "إذا تحدثنا سنقوم بفضح أنفسنا أمام العالم بالفلوس التي لدينا".
وشدد "اللذيذ" على أن أندية دوري روشن كانت على علم بالميزانيات المرصودة لها، والأندية هي التي قامت باختيار اللاعبين.
وأوضح: "هذا موثَّق لدينا من خلال نماذج الطلب المقدمة، وحال التوافق على اللاعب، بحسب الميزانية، تعطى الأندية صلاحية التفاوض".
وعن أعداد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، قال: "البرنامج استقطب 97 لاعبًا، ودعمنا مفاوضات الأندية في بعض اللاعبين، لكن 90% من اللاعبين تمت مفاوضتهم عن طريق الأندية".
وواصل: "لا نفرق بين الأندية السعودية.. ولكن الفرق التابعة للشركات لديها جاهزية أكبر لاستقبال النجوم عن الباقي، ونحن نعمل دائمًا على المساواة".