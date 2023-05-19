النصر يطالب "كاس" بإدخال التسجيلات الصوتية على قضية عبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي النصر السعودي قدمت بشكل رسمي طلب استئناف لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي صدرت في 24 أكتوبر الماضي، بشأن قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم منافسه الاتحاد.

وفي القرارات التي تم فيها الإقرار بالرواتب المتأخرة لحمدالله، إضافة لإعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة كورونا.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة النصر ستطالب "كاس" بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على قضية عبدالرزاق حمدالله التي توضح تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر وهو ما لم يأخذ به "الفيفا" في قراره في أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد قائمة المحكمين بعدها للبت في القضية والتي قد تطول لأشهر.