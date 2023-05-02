الفيفا يبلغ نادي النصر.. إلغاء عقد عبدالرزاق حمدالله غير مشروع
كشفت قناة "ssc_sports" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أبلغ نادي النصر السعودي أن إلغاء عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غير مشروع.
وأوضحت القناة عبر برنامج "برا 18" أن الفيفا أبلغ النصر أن إلغاء عقد حمدالله غير مشروع، وأنه لم يتم التطرق للتسجيلات الصوتية".
وكان النصر قد أعلن في نوفمبر 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".
وفي يناير 2022 انضم حمدالله البالغ من العمر 32 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.
وفي أكتوبر الماضي أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارا برفض دعوى النصر ضد حمدالله مع إلزام النادي بدفع مستحقات متأخرة للاعب تقارب 3 ملايين يورو.
وقال أحمد الشيخي المستشار القانوني لبرنامج "برا 18"، إنه يعتقد أنه بنسبة 90% لو دفع النصر مستحقات اللاعب كلها ولم يخل بالتزاماته التعاقدية وبدر من اللاعب ما بدر، إذا ثبتت ادعاءات النادي، وتدرج النصر في العقوبات مع اللاعب، سيكسب النصر القضية بنسبة 100%".