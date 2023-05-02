الفيفا يبلغ نادي النصر.. إلغاء عقد عبدالرزاق حمدالله غير مشروع

كشفت قناة "ssc_sports" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أبلغ نادي النصر السعودي أن إلغاء عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غير مشروع.

وأوضحت القناة عبر برنامج "برا 18" أن الفيفا أبلغ النصر أن إلغاء عقد حمدالله غير مشروع، وأنه لم يتم التطرق للتسجيلات الصوتية".

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".