رونالدو يطلب ضم زميل ميسي لنادي النصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، قد يجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، الموسم المقبل.
وكانت صحيفة "كوريري سبورت" الإيطالية قد أشارت أخيرا إلى وصول عروض مغرية من الدوري السعودي إلى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا .
وأكد التقرير إلى أن مستقبل ديبالا في روما غامض، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا؛ ما قد يدفعه للتفكير في مغادرة النادي هذا الصيف.
من جانبه، قال الصحفي الأرجنتيني لوكاس غاتي، في تصريحات تلفزيونية، إن "ديبالا لعب مع رونالدو سابقا في يوفنتوس ويعرف كل منهما الآخر جيدا".
وأضاف: "رونالدو هو من منح الضوء الأخضر لإدارة النصر السعودي للتعاقد مع ديبالا في الموسم المقبل، واللاعب الأرجنتيني أيضا يريد تغيير الأجواء حاليا وقد يكون بجانب كريستيانو في النصر الموسم المقبل".
ويتضمن عقد ديبالا مع روما شرطاً جزائياً بقيمة 12 مليون يورو، سيتيح للاعب الرحيل في حال انتهائه، وتنتهي صلاحية الشرط الجزائي بنهاية شهر يوليو المقبل، بحسب تقارير إيطالية.
وتألق ديبالا هذا الموسم بقميص روما؛ إذ سجل 16 هدفًا، وصنع 10 أهداف خلال 37 مباراة بجميع المسابقات؛ ما يجعله إحدى أهم ركائز الفريق الإيطالي.
ديبالا انضم إلى روما في صيف عام 2022 قادماً من يوفنتوس، بعد فسخ عقده مع "السيدة العجوز".
ويبلغ ديبالا من العمر 30 عاما، ويجيد اللعب في مراكز الهجوم المختلفة، وينتهي تعاقده مع روما في يونيو 2025.
ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.