رونالدو يطلب ضم زميل ميسي لنادي النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، قد يجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "كوريري سبورت" الإيطالية قد أشارت أخيرا إلى وصول عروض مغرية من الدوري السعودي إلى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا .

وأكد التقرير إلى أن مستقبل ديبالا في روما غامض، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا؛ ما قد يدفعه للتفكير في مغادرة النادي هذا الصيف.

من جانبه، قال الصحفي الأرجنتيني لوكاس غاتي، في تصريحات تلفزيونية، إن "ديبالا لعب مع رونالدو سابقا في يوفنتوس ويعرف كل منهما الآخر جيدا".