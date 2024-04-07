ديبالا يغيظ لاعب فرنسا بكأس العالم (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي روما بنظيره لاتسيو، مساء السبت، في الدوري الإيطالي اشتباكا بين الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي ماتيو غندوزي.

وفي الدقيقة 65 من الديربي حدث نقاش حاد بين اللاعبين ليتطور الأمر لاشتباك ماتيو غندوزي مع ديبالا ليمسكه من عنقه، وتدخل لاعبو الفريقين والحكم لإبعادهما عن بعضهما، ولكن ديبالا قرر تصعيد الموقف وأخرج واقي الساق الخاص به والذي يحمل صورة اللاعب مع بطولة كأس العالم 2022، والتي توج بها مع منتخب بلاده، بعد الفوز على فرنسا في النهائي، ليغيظ بها النجم الفرنسي.