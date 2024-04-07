ديبالا يغيظ لاعب فرنسا بكأس العالم (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت فريقي روما بنظيره لاتسيو، مساء السبت، في الدوري الإيطالي اشتباكا بين الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي ماتيو غندوزي.
وفي الدقيقة 65 من الديربي حدث نقاش حاد بين اللاعبين ليتطور الأمر لاشتباك ماتيو غندوزي مع ديبالا ليمسكه من عنقه، وتدخل لاعبو الفريقين والحكم لإبعادهما عن بعضهما، ولكن ديبالا قرر تصعيد الموقف وأخرج واقي الساق الخاص به والذي يحمل صورة اللاعب مع بطولة كأس العالم 2022، والتي توج بها مع منتخب بلاده، بعد الفوز على فرنسا في النهائي، ليغيظ بها النجم الفرنسي.
وفاز فريق روما على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.
ونجح روما في حسم ديربي العاصمة لصالحه، بهدف سجله مدافعه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 42.
ورفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف بولونيا صاحب المركز الرابع، والذي يلعب غدا الأحد مع فروسينوني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز السابع.