الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الهلال

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل مواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية" غياب المدافع البرازيلي فيليبي لويز عن مواجهة الهلال لعدم الجاهزية.

وكذلك سيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني.

وعانى لويز من إصابة مماثلة لإصابة نغولو كانتي، وغاب عن الجولتين الماضيتين، في حين شارك بنزيما أمام الحزم، في الجولة الـ28، وأصيب بعدها في عضلة الساق، وغاب أمام الشباب، في الجولة الـ29.

وستكون هذه هي المباراة السادسة بين الهلال والاتحاد هذا الموسم؛ إذ التقى الفريقان 5 مرات في الأشهر الستة الماضية، وكانت الغلبة دائمًا "للزعيم"، الذي حقق الفوز في جميع المواجهات.

وذكرت "الرياضية" أن الفرنسي نغولو كانتي خاض التدريب الجماعي يوم الاثنين، قبل مواجهة الهلال.

وأوضحت أن مشاركة اللاعب أساسيًا أو حتى بديلًا ليست محسومة، وسيحددها الجهاز الفني قبل اجتماعٍ مع الفريق ظهر الثلاثاء.