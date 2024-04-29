الاتحاد السعودي يفاوض مدافعًا دوليًّا مغربيًّا

كشف الصحفي الإنجليزي الموثوق بن جاكوبس، أن المغربي نايف أكرد، نجم وست هام يونايتد، دخل على رادار أبرز الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقدم صخرة دفاع "أسود الأطلس" مستويات قوية مع فريقه وست هام، ولكن مستواه شهد تراجعًا لافتًا في الأشهر الأخيرة وتحديدًا منذ مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويتواصل عقد نايف أكرد مع الفريق اللندني حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وقال بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "لا يزال نايف أكرد هدفًا سعوديًّا هذا الصيف، حيث استفسر نادي الاتحاد في يناير عن إمكانية ضمه، أيضًا هناك اهتمام من نادي القادسية، والذي أصبح على وشك الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف: "في يناير لم يكن وست هام يبحث عن بيع النجم المغربي، وحاليًّا يتوقعون بيعه مقابل رسوم كبيرة، حيث يمتد عقد أكرد حتى عام 2027".