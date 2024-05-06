"مؤلم للغاية".. قرار حاسم من برشلونة بعد الخسارة أمام جيرونا

كشفت صحيفة "أس" عن قرار حاسم من إدارة برشلونة بعد الخسارة المثيرة 2/4 أمام جيرونا في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

ووفقًا للصحيفة فقد تسببت خسارة برشلونة أمام جيرونا في ضرر أكبر أو أكبر من الإقصاء في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أو الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الوجوه "المصدومة" لمسؤولي برشلونة أثناء مغادرتهم ملعب مونتيليفي بدءًا من الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي لديكو، أنذرت بالفعل بحجم المأساة التي تعرض لها النادي الكتالوني.

وتعني الخسارة تراجع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وهو ما قد يغلق الأبواب أمام مشاركة البلوغرانا في كأس السوبر الإسباني في النسخة المقبلة وبالتالي خسارة دخل قدره ثمانية ملايين يورو.