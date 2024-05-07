"لاعب بوظيفة روبوت".. نجم منتخب فرنسا يهاجم مبابي قبل مباراة دورتموند

شن نجم منتخب فرنسا السابق كريستوف دوغاري هجوما جديدا على هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قائلا إن الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها بعد كل مباراة للفريق الباريسي لها ما يبررها.

ووصف دوغاري، المتوج مع منتخب فرنسا بأول كأس عالم في 1998، مبابي بأنه "روبوت لا يملك المواصفات الفنية المطلوبة، ويفتقد إلى خصال الإمتاع في كرة القدم."

وقال دوغاري، لإذاعة "مونت كارلو" (RMC): "لدي انطباع بأن مبابي لا يعدو أن يكون إنسانا آليا، وأنه ليس لديه أي عاطفة تجاه كرة القدم، من الجيد أنه ناجح في تحطيم الأرقام القياسية، لكنه نادرًا ما يُشرك زملاءه ومحبي الفريق في النجاحات الجماعية التي يستأثر بها لغاية نفسه".

وبينما قاد مبابي باريس سان جيرمان إلى التتويج بطلا لفرنسا للمرة الثالثة تواليا، كما تصدر ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف من 11 مباراة، يعتقد دوغاري أن نجم مونديال 2018 قدم أداء سلبيا في مواجهة الذهاب أمام دورتموند، مضيفا: "لدي شعور بأن هذا الصبي لم يقدم كل شيء، رغم أنه يتمتع بإمكانيات مذهلة، لو أعطى كل شيء لفريقه ولزملائه ماذا كان سيحدث؟".