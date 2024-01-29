الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة مثيرة بين الهلال السعودي، ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، في كأس موسم الرياض.

وتقام المباراة على استاد "المملكة أرينا"، وهو الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي.

ويشهد كأس موسم الرياض 3 مباريات، الأولى بين الهلال وإنتر ميامي، كما يلتقي النصر السعودي مع إنتر ميامي، وعقب ذلك تقام مباراة بين النصر والهلال.

وتشهد المباراة وجود عدد كبير من النجوم أبرزهم رباعي إنتر ميامي، ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.