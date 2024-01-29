الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة مثيرة بين الهلال السعودي، ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، في كأس موسم الرياض.
وتقام المباراة على استاد "المملكة أرينا"، وهو الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي.
ويشهد كأس موسم الرياض 3 مباريات، الأولى بين الهلال وإنتر ميامي، كما يلتقي النصر السعودي مع إنتر ميامي، وعقب ذلك تقام مباراة بين النصر والهلال.
وتشهد المباراة وجود عدد كبير من النجوم أبرزهم رباعي إنتر ميامي، ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وقد وصل الفريق الأمريكي إلى الرياض منذ يوم الخميس الماضي، وأدى تدريباته في ملعب نادي الشباب.
وخاض الهلال مباراتين وديتين قبل انطلاق كأس موسم الرياض أمام الشعلة وفاز (3-1)، ثم واجه الأهلي البحريني وفاز (6-1).
ويعاني الهلال من غياب 12 لاعبا دوليا لمشاركتهم في كأسي آسيا وأفريقيا، وأبرزهم ياسين بونو وكاليدو كوليبالي وسعود عبد الحميد وسالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد كنو ومحمد البريك.
في المقابل، خاض إنتر ميامي 3 وديات ولم ينتصر في أي منها.
ويتسع الملعب، الذي يضم أحدث التقنيات، لـ26 ألف متفرج، ومن المقرر وصول العدد لنحو 30 ألفاً خلال الفترة المقبلة، في حين تضم المقصورة الرئيسة نحو 350 مقعداً، كما إنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.
موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي
تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN sports HD المفتوحة، وأيضا تنقلها قنوات SSC الرياضية السعودية، وشبكة قنوات MBC، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.