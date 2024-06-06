ساوثغيت يصدم نجم مانشستر سيتي

ونشرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أطاح بالمهاجم جاك غريليش نجم مانشستر سيتي، من قائمة فريقه لخوض بطولة اليورو.

وقالت الصحيفة إن استبعاد غريليش جاء بعد انخفاض مستواه هذا الموسم مع فريقه مانشستر سيتي، حيث أحرز 3 أهداف فقط في 36 مباراة.

ولم يكن قرار استبعاد غريليش هو القرار الصادم الوحيد، بل قرر ساوثغيت أيضًا استبعاد هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، ولكن بسبب استمرار إصابته في ركبته.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي غريليش وماغواير سينضمان إلى قائمة اللاعبين المستبعدين، بجوار جيمس ماديسون وكورتيس جونز وأخيرًا جيمس ترافورد.

وستتكون قائمة منتخب إنجلترا لبطولة يورو 2024 من 26 لاعبًا فقط، حيث سيتم استبعاد لاعب آخر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن قائمة إنجلترا النهائية في أمم أوروبا، مساء الغد الجمعة.

وتغلبت إنجلترا على البوسنة 3-صفر في مباراة ودية يوم الاثنين الماضي.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في 16 يونيو المقبل.