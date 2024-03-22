موقف لاعبي إنجلترا من مغادرة غاريث ساوثغيت

كشف هاري ماغواير أن لاعبي منتخب إنجلترا يريدون بشدة الفوز ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" هذا الصيف؛ لإقناع غاريث ساوثغيت بالبقاء كمدير فني.

وينتهي عقد ساوثغيت كمدرب لإنجلترا في ديسمبر المقبل، ويتردد أنه ضمن قائمة "أمنيات" مانشستر يونايتد ليكون المدرب القادم وخلافة إيريك تين هاغ.

لكن ماغواير قال إن منتخب إنجلترا بأكمله في حاجة ماسة إلى بقاء ساوثغيت وقيادتهم إلى كأس العالم 2026، لكنه يتعين على اللاعبين الفوز بالكأس هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ساوثغيت أوقف المناقشات حول مستقبله حتى ما بعد البطولة، وعندما سئل عما إذا كان اللاعبون يريدون استمراره، قال ماغواير مدافع مانشستر يونايتد: "نعم، بالتأكيد، من الواضح".

وأضاف ماغواير: "نريد أن نكون ناجحين في بطولة أوروبا، نحن لا ننظر إلى كأس العالم في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أننا إذا نجحنا في يورو 2024، وهو تركيزنا الرئيس، فإننا بالطبع نريد أن نكون ناجحين".