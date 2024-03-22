موقف لاعبي إنجلترا من مغادرة غاريث ساوثغيت
كشف هاري ماغواير أن لاعبي منتخب إنجلترا يريدون بشدة الفوز ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" هذا الصيف؛ لإقناع غاريث ساوثغيت بالبقاء كمدير فني.
وينتهي عقد ساوثغيت كمدرب لإنجلترا في ديسمبر المقبل، ويتردد أنه ضمن قائمة "أمنيات" مانشستر يونايتد ليكون المدرب القادم وخلافة إيريك تين هاغ.
لكن ماغواير قال إن منتخب إنجلترا بأكمله في حاجة ماسة إلى بقاء ساوثغيت وقيادتهم إلى كأس العالم 2026، لكنه يتعين على اللاعبين الفوز بالكأس هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ساوثغيت أوقف المناقشات حول مستقبله حتى ما بعد البطولة، وعندما سئل عما إذا كان اللاعبون يريدون استمراره، قال ماغواير مدافع مانشستر يونايتد: "نعم، بالتأكيد، من الواضح".
وأضاف ماغواير: "نريد أن نكون ناجحين في بطولة أوروبا، نحن لا ننظر إلى كأس العالم في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أننا إذا نجحنا في يورو 2024، وهو تركيزنا الرئيس، فإننا بالطبع نريد أن نكون ناجحين".
وتابع: "إذا كان ساوثغيت هو الرجل الذي يجعلنا ناجحين، فنحن نريد منه البقاء لأطول فترة ممكنة، لقد كانت لدي علاقة رائعة معه".
وأكد ماغواير: "كنت جزءًا كبيرًا من النجاح والتقدم الذي أظهرناه كدولة، وأنا متأكد من أنه سيقول نفس الشيء الآن، الأمر كله يتعلق بالفوز باللقب".
وأتم: "لا أعرف ما الذي سيحدث بعد يورو 2024، ولا أعرف ما إذا كان يعرف ما سيحدث، لكنني أشعر أن ما فعله منذ أن تولى هذا المنصب لأول مرة هو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن، لقد خطونا خطوات كبيرة وهو جزء كبير من ذلك".
وقال ماغواير أيضًا إن اللاعبين يتحدثون طوال الوقت عما سيكون عليه الشعور بالفوز باللقب، بعد أن اقتربوا كثيرًا تحت قيادة ساوثغيت عندما وصلوا لنصف نهائي كأس العالم 2018، ونهائي يورو 2021.
وأضاف ماغواير: "لقد كنا قريبين جدًا، أشعر كمجموعة أننا مستعدون للفوز، إذا سألت كل لاعبي الفريق سيقولون إن التوقع هو الفوز بالبطولة".
وأردف: "ومع ذلك، نحن نتفهم أن هذه هي بطولة كرة القدم، وإذا أردنا الفوز ببطولة أوروبا، فمن المحتمل أن يتعين عليك الفوز بضربات الترجيح، لذلك عليك أن تكون مستعدًا في هذا الجانب".
وواصل: "سيتعين عليك التسجيل من الكرات الثابتة، وسيتعين عليك الدفاع عن الكرات الثابتة، بطولة كرة القدم مبنية على اللحظات الكبيرة، ضد فرنسا في كأس العالم، كان من الممكن أن تنتهي تلك المباراة في أي من الاتجاهين، لكنها ذهبت في صالحهم".
وختم ماغواير: "نحن بحاجة للتأكد من أننا مستعدون لتقديم أفضل أداء ممكن حتى عندما تأتي الفرصة لنا، أعتقد أن كرة القدم في البطولة تعتمد على اللحظات الكبيرة ولدينا اللاعبون الذين يمكنهم إنتاج تلك اللحظات الكبيرة".