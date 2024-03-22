مفاجأة كبرى: إمرأة ضمن قائمة المرشحين لخلافة ساوثغايت على رأس إنجلترا

وبحسب "الصن"، هناك قائمة من 7 مدربين يتنافسون على منصب المدرب الجديد لإنجلترا، يتقدمهم كل من الإنجليزي إيدي هاو مدرب نيوكاسل والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي وصاحب الثلاثية التاريخية مع فريقه الموسم الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي شمل الجماهير الإنجليزية لاختيار البديل الأمثل لساوثغايت، وحل فيه، إيدي هاو في المركز الأول برصيد 28 بالمائة من الأصوات، متقدما على بيب غوارديولا بـ 22 بالمائة من الأصوات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن البرتغالي جوزيه مورينهو الذي عرف تجارب ناجحة في الدوري الإنجليزي، يحظى بدوره باهتمام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فضلا عن حظوته لدى جماهير منتخب الأسود الثلاثة.

وحصل مورينهو، المدرب السابق للمان يونايتد وتشسلسي وتوتنهام وريال مدريد وروما، على 12 بالمائة من الجماهير الذين شملهم الاستطلاع.

ويأتي غراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، وستيفن جيرار، أيقونة ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، وسين دايتش مدرب إيفرتون الحالي، ضمن قائمة المرشحين السبعة، ولكن المفاجأة الكبرى التي كشف عنها تقرير "الصن" هي وجود مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية، سارينا ويجمان، المتوجة ببطولة أوروبا للأمم 2022، ضمن القائمة.

وقادت المدربة البالغة من العمر 54 عاما، منتخب بلادها النسائي لإحراز لقب بطولة أمم أوروبا العام قبل الماضي، قبل أن تحتفظ بمنصبها وتقود سيدات إنجلترا في صائفة 2023 لنهائي كأس العالم للسيدات قبل الخسارة أمام إسبانيا.

وتم اختيار ويجمان من قبل "الفيفا" أفضل مدربة كرة قدم نسائية في العالم أربع مرات سنوات 2017 و2020 و2022 و2023.

يشار إلى أن غاريث ساوثغايت (54 عاما) سيغادر تدريب إنجلترا بعد نحو 8 سنوات قاد خلالها منتخب بلاده لخوض المونديال في 2018 و2022 وبطولة أمم أوروبا 2020.