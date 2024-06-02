مهاجم عملاق.. الأهلي السعودي يجهز لـ"صفقة مدوية"
تجهّز إدارة الأهلي السعودي للتعاقد مع صفقة مدوية لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.
ويسعى الأهلي للعودة بقوة للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي بجانب خوض منافسات بطولة النخبة الآسيوية.
وكشف الصحفي الأمريكي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة إكس أن الأهلي السعودي يراقب بقوة موقف النجم البلجيكي روميلو لوكاكو تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن لوكاكو تلقى عرضًا في بداية الموسم للرحيل إلى دوري روشن عبر بوابة الهلال السعودي، ولكن لا توجد مفاوضات حاليًا مع الهلال.
وأوضح أن تشيلسي الإنجليزي يترقب وصول عروض رسمية لمناقشة مستقبل لوكاكو بعد نهاية تجربة إعارته إلى روما الإيطالي.
ويشمل عقد لوكاكو مع تشيلسي شرطًا جزائيًا يبلغ 38 مليون جنيه إسترليني.
وانضم المهاجم البلجيكي إلى تشيلسي في صيف 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.
ورحل لوكاكو معارًا إلى إنتر ثم أعير في الموسم الماضي إلى روما الإيطالي.
وخاض المهاجم البلجيكي صاحب الـ31 عامًا هذا الموسم 47 مباراة بقميص روما، وسجل 21 هدفًا وصنع 4 أهداف لزملائه في كافة البطولات التي خاضها ذئاب العاصمة.