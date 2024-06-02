مهاجم عملاق.. الأهلي السعودي يجهز لـ"صفقة مدوية"

وكشف الصحفي الأمريكي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة إكس أن الأهلي السعودي يراقب بقوة موقف النجم البلجيكي روميلو لوكاكو تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن لوكاكو تلقى عرضًا في بداية الموسم للرحيل إلى دوري روشن عبر بوابة الهلال السعودي، ولكن لا توجد مفاوضات حاليًا مع الهلال.

وأوضح أن تشيلسي الإنجليزي يترقب وصول عروض رسمية لمناقشة مستقبل لوكاكو بعد نهاية تجربة إعارته إلى روما الإيطالي.