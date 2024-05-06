ذكرى سيئة لباريس سان جيرمان مع حكم نصف النهائي أمام دورتموند

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية عن "ذكريات سيئة" تتعلق بالحكم الإيطالي الشهير دانييلي أورساتو، الذي سيدير مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني.

ويعد أورساتو أحد أفضل الحكام في القارة العجوز، لكن ماضي مبارياته التي كان الفريق الباريسي طرفا فيها لم تكن "ذكرى جيدة" لزملاء النجم كيليان مبابي، وفق ما أورده تقرير نشره موقع "آر أم سي سبورت" الفرنسي (RMC SPORTS)، خصوصا بعد أن خسر باريس سان جيرمان إحدى أهم المباريات في تاريخه بحضور هذا الحكم، وتحديدا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، سجله الفرنسي نفسه كينغسلاي كومان.

ووفقا للتقرير ذاته، أدار أورساتو (48 عاما) 8 مباريات لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، من بينها ثلاث مواجهات أمام أندية ألمانيا، انتهت جميعها بالهزيمة، وذلك أمام خصم واحد هو بايرن ميونخ، بل إن الفريق الفرنسي لم يسجل أي هدف أمام بايرن في المباريات التي قادها أورساتو؛ إذ انتهت مواجهتان بفوز بايرن (1 ـ 0)، والثالثة بانتصار بافاري أيضا (2 ـ 0).