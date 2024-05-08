رد فعل مبابي بعد الخسارة الصادمة أمام بروسيا دورتموند (فيديو)
ظهر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حزينا للغاية بعد خسارة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ربما تكون مباراته الأخيرة أيضا مع الفريق الباريسي، حيث من المزمع انتقاله إلى ريال مدريد، الموسم المقبل.
وظهر مبابي مصدوما عقب اللقاء، وحاول مدربه لويس إنريكي مواساته.
وتمكن دورتموند من تحقيق الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0/1، في منافسات دوري أبطال أوروبا.
وواجه دورتموند نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "بارك دي برانس".
وتأهل بروسيا دورتموند إلى منافسات الدور النهائي، بعد تفوقه في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0/2.
وهذه المرة الثالثة التي يتأهل دورتموند لنهائي دوري الأبطال في تاريخه.
وبهذا الفوز، يحجز بروسيا دورتموند مقعداً في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام على ملعب ويمبلي، في انتظار الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لتحديد الطرف الثاني من المواجهة.