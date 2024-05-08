رد فعل مبابي بعد الخسارة الصادمة أمام بروسيا دورتموند (فيديو)

ظهر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حزينا للغاية بعد خسارة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ربما تكون مباراته الأخيرة أيضا مع الفريق الباريسي، حيث من المزمع انتقاله إلى ريال مدريد، الموسم المقبل.

وظهر مبابي مصدوما عقب اللقاء، وحاول مدربه لويس إنريكي مواساته.

وتمكن دورتموند من تحقيق الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0/1، في منافسات دوري أبطال أوروبا.