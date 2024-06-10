مبابي يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق اليورو (فيديو)

وأثيرت الشكوك حول جاهزية مبابي قبل انطلاق منافسات (يورو 2024) بعد شكواه من آلام الظهر قبل مباراة كندا الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وزادت الشكوك بعد جلوس مبابي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة وخروجه من التشكيل الأساسي لمدربه ديديه ديشامب في ظل أنباء إصابته.