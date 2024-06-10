مبابي يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق اليورو (فيديو)
وجه كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رسالة طمأنينة إلى ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني بعد أيام من إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.
ويستعد مبابي لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل برفقة منتخب فرنسا.
وأثيرت الشكوك حول جاهزية مبابي قبل انطلاق منافسات (يورو 2024) بعد شكواه من آلام الظهر قبل مباراة كندا الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد وانتهت بالتعادل دون أهداف.
وزادت الشكوك بعد جلوس مبابي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة وخروجه من التشكيل الأساسي لمدربه ديديه ديشامب في ظل أنباء إصابته.
ولكن مبابي حل بديلًا في تشكيل الديوك بعد مرور 74 دقيقة من عمر اللقاء على حساب زميله عثمان ديمبيلي.
وظهر مبابي بحالة فنية رائعة، وصنع فرصة خطيرة تجاه مرمى كندا بانطلاقة سريعة بعد استلام تمريرة من زميله إدواردو كامافينغا لاعب الوسط ونجم ريال مدريد.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم قادمة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويستعد منتخب فرنسا لخوض منافسات المجموعة الرابعة بجانب هولندا وبولندا والنمسا.