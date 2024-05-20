نهضة بركان يتهم مخرج نهائي الكونفدرالية بالتأثير على نتيجة المباراة

وقال معين الشعباني بعد المباراة "كان يجب على الحكم العودة إلى لقطة ركلة الجزاء التي كان يجب أن تُحتسب لنا، لكن حتى لو فعل فلم تتوفر لديه إعادات تلفزيونية".

وتابع الشعباني الذي توج مع الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال في 2018 و2019، "الإخراج التلفزيوني في مصر عليه علامات استفهام، تجنباً للشكوك وفرض النزاهة لفريقين تعبوا للوصول إلى النهائي، كان يجب أن تعاد جميع اللقطات المشكوك فيها".

وأضاف المدرب التونسي: "كنت في حجرة الملابس وشاهدت اللقطات المشكوك فيها بشكل كامل لهذا تأخرت على الحضور في المؤتمر الصحفي، أرى أن عدم إعادة اللقطات يجعلنا نشك في وجود شيء ما. ثم أن التسرع الكبير للحكم في لعب الكرة كان أمراً غريباً، لهذا دخل لنا الشك".