جيسوس يستغل نقاط ضعف الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الثلاثاء، تمديد عقد المدرب خورخي جيسوس لقيادة الفريق لمدة موسم إضافي، بعد ما حققه من إنجازات هذا الموسم.

المدرب الذي كان سابقًا مدربًا للهلال ثم رحل قبل سنوات عندما عاد جعل من عودته حدثًا يلتفت إليه العالم أجمع بكل ما حققه رفقة الزعيم.

لكن هناك نقطة واحدة بشأن تمديد ذلك التعاقد ربما ستكون هي سبب وسر الجدل في مثل تلك الأيام من العام القادم داخل القلعة الهلالية.