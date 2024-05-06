سينر يكشف موقفه من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
شكك الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميا، في إمكانية مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قائلا إنه سيشارك في البطولة الكبرى المقبلة في ملاعب "رولان غاروس" الباريسية إذا كان في كامل اللياقة، بعد التعافي الكامل من مشكلة في الفخذ أجبرته على الانسحاب من بطولتي مدريد وروما.
وتعرض سينر للإصابة في بطولة مدريد، وانسحب بسبب ذلك من مباراته في دور الثمانية، أمام الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، الأسبوع الماضي، قبل أن يقرر بعدها عدم المشاركة في بطولة روما، التي تقام ما بين الثامن و19 مايو الجاري.
وقال سينر، البالغ 22 عاما، الذي حصد لقبه الكبير الأول في أستراليا المفتوحة، مطلع العام الجاري، إن الإصابة أخطر مما اعتقد في البداية.
وقال سينر للصحفيين: "سأشارك في بطولة رولان غاروس، إذا كنت في كامل اللياقة فقط. لو كان هناك أي شكوك فسيكون علينا التفكير في الأمر."
وأضاف سينر: "بعض الإصابات يمكن تجنبه، وبعضها الآخر لا يمكن، حتى الآن نحن في وضع جيد. لعبت طوال الموسم الماضي دون التعرض لأي إصابة وحتى الآن في الموسم الحالي".
وأشار سينر إلى أنه سيقدم الاهتمام بصحته على البطولة الكبرى الثانية للموسم الحالي، التي تنطلق في 26 مايو الجاري.
وقال اللاعب الإيطالي عن ذلك: "الآن سأمضي بعض لوقت دون لعب.. سنرى كيف ستسير الأمور من الأسبوع المقبل فصاعدا.
"الاستعدادات لبطولة فرنسا بالتأكيد لن تكون في أفضل صورة، سنبذل قصارى جهدنا للوصول لأفضل مستوى ممكن، لكن خوض بطولة كبرى دون اللعب في روما ليس بالأمر الهين".
"من خلال فحص الرنين المغناطيسي تبين لنا، أن شيئا ما ليس على ما يرام بنسبة 100%، لكن كل شيء تحت السيطرة رغم ذلك. وإن لم يتحقق التعافي بنسبة 100%، فإنني سأتوقف فترة أطول قليلا. الاهتمام بالجسم أهم من أي شيء آخر".