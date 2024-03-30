ديميتروف يهزم زفيريف ويواجه سينر في نهائي ميامي للتنس

تأهل البلغاري غريغور ديميتروف إلى المباراة النهائية في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد الفوز 6/4 و6/7 و6/4 على الألماني ألكسندر زفيريف، وسيواجه المصنف الثالث عالميا يانيك سينر في مباراة اللقب.

واستغل ديميتروف المصنف 11 في البطولة ضرباته الأمامية الهائلة طوال المباراة، وارتكب ثلاثة أخطاء سهلة فقط ليفوز بالمجموعة الأولى.

ولكن المصنف الرابع زفيريف استعاد بعض السيطرة في المجموعة الثانية التي جاءت متقاربة، ونفذ ضربات إرساله بدقة، ليحرم ديميتروف من أي فرص لكسر الإرسال، قبل أن يفوز بالمجموعة ويعادل النتيجة لتستمر المواجهة لمجموعة فاصلة.

ورفع ديميتروف رصيده من الضربات الناجحة إلى 44 في المجموعة الفاصلة، وأنقذ نقطة لكسر إرساله وتقدم بعد ذلك 4/3، قبل أن يحسم المباراة بثقة بإرساله محققا فوزه الأول على زفيريف منذ 2014.