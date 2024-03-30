ديميتروف يهزم زفيريف ويواجه سينر في نهائي ميامي للتنس
تأهل البلغاري غريغور ديميتروف إلى المباراة النهائية في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد الفوز 6/4 و6/7 و6/4 على الألماني ألكسندر زفيريف، وسيواجه المصنف الثالث عالميا يانيك سينر في مباراة اللقب.
واستغل ديميتروف المصنف 11 في البطولة ضرباته الأمامية الهائلة طوال المباراة، وارتكب ثلاثة أخطاء سهلة فقط ليفوز بالمجموعة الأولى.
ولكن المصنف الرابع زفيريف استعاد بعض السيطرة في المجموعة الثانية التي جاءت متقاربة، ونفذ ضربات إرساله بدقة، ليحرم ديميتروف من أي فرص لكسر الإرسال، قبل أن يفوز بالمجموعة ويعادل النتيجة لتستمر المواجهة لمجموعة فاصلة.
ورفع ديميتروف رصيده من الضربات الناجحة إلى 44 في المجموعة الفاصلة، وأنقذ نقطة لكسر إرساله وتقدم بعد ذلك 4/3، قبل أن يحسم المباراة بثقة بإرساله محققا فوزه الأول على زفيريف منذ 2014.
وفي مواجهة اللقب، سيواجه ديميتروف المنافس الإيطالي سينر الذي انتصر بجدارة على حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف 6/1 6/2، في مباراة قبل النهائي الثانية، ليصل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.
عندما تغلب ميدفيديف على سينر ليحصل على لقب ميامي المفتوحة قبل 12 شهرا، عزز اللاعب الروسي سجله في المواجهات المباشرة مع الإيطالي إلى ستة انتصارات من دون مقابل.
ولكن منذ ذلك الحين، تفوق المصنف الثاني في البطولة وانتصر في خمس مباريات متتالية، من بينها مباراة مثيرة من خمس مجموعات في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، في وقت سابق من هذا العام.
وأصبح سينر أول لاعب يصل إلى نهائي ثلاث بطولات هذا الموسم، وجاءت الخسارة الوحيدة التي مني بها اللاعب الإيطالي هذا الموسم في قبل نهائي إنديان ويلز، قبل أسبوعين، أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.