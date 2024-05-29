حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي المصري، حقيقة اقتراب المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الريان القطري والزمالك الأسبق، من ارتداء القميص الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
وينتهي عقد بن شرقي مع الريان بنهاية الموسم الجاري، وقرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع ناديه القطري.
ويستطيع المهاجم المغربي الرحيل إلى أي ناد مجانًا خلال الموسم المقبل.
وراجت تقارير صحفية مصرية، وأفادت بأن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أشرف بن شرقي، وأن اللاعب قريب من الدخول في كتيبة مارسيل كولر الموسم المقبل.
وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لم تفتح حتى الآن ملف تعاقدات الموسم المقبل.
وأوضح: "سيعقد محمود الخطيب رئيس النادي، جلسة مع المدرب مارسيل كولر، ولجنة الكرة والتخطيط والتعاقدات لرسم سيناريو الموسم المقبل".
ورفض أمير توفيق التعليق على المفاوضات مع بن شرقي قائلًا: "لا أستطيع الكشف عن أي شيء لأن الإدارة لم تعرف طلبات المدرب لتدعيمات الموسم الجديد حتى الآن".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رفض الكشف عن هويته، أن النادي الأهلي بعيد كل البعد عن التعاقد مع بن شرقي.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن المطالب المالية الخاصة بأشرف بن شرقي، بعيدة كل البعد عن إمكانيات النادي الأهلي المادية.
وقال: "راتب بن شرقي يصل 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو أمر مرهق جدًّا لخزينة النادي الأهلي في الوقت الحالي".
وواصل: "كما إن راتب بن شرقي المرتفع سيخلق أزمة داخل غرفة خلع الملابس، والفريق في غنى عن هذه الأزمات، خاصة بعد الهدوء السائد عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا".
واختتم: الأهلي رفض التوقيع مع بن شرقي بسبب مطالبه المادية المبالغ فيها عند نهاية عقده مع الزمالك منذ عامين، وسيتكرر الأمر ذاته هذا الموسم".
ولعب أشرف بن شرقي بقميص نادي الهلال السعودي قبل 6 سنوات، خاض فيها 13 مباراة فقط سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 ، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى لانس الفرنسي معارًا، ومنه إلى الزمالك المصري.
وفي تجربته الأخيرة مع الريان لعب بن شرقي 21 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6.
أما مع الزمالك المصري، فهي فترة توهج أشرف بن شرقي، حيث سجل اللاعب المغربي 41 هدفًا في 109 مباريات وصنع 28.