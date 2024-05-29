حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وينتهي عقد بن شرقي مع الريان بنهاية الموسم الجاري، وقرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع ناديه القطري.

ويستطيع المهاجم المغربي الرحيل إلى أي ناد مجانًا خلال الموسم المقبل.

وراجت تقارير صحفية مصرية، وأفادت بأن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أشرف بن شرقي، وأن اللاعب قريب من الدخول في كتيبة مارسيل كولر الموسم المقبل.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لم تفتح حتى الآن ملف تعاقدات الموسم المقبل.

وأوضح: "سيعقد محمود الخطيب رئيس النادي، جلسة مع المدرب مارسيل كولر، ولجنة الكرة والتخطيط والتعاقدات لرسم سيناريو الموسم المقبل".

ورفض أمير توفيق التعليق على المفاوضات مع بن شرقي قائلًا: "لا أستطيع الكشف عن أي شيء لأن الإدارة لم تعرف طلبات المدرب لتدعيمات الموسم الجديد حتى الآن".