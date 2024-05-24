أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. وهذه وجهته
كشفت قنوات "الكاس" القطرية، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، يستعد للرحيل، عن فريقه.
وينتهي عقد بن شرقي مع الريان بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الرحيل إلى أي ناد مجانًا خلال الموسم المقبل.
وقالت القناة إن أشرف بن شرقي تلقى عروضا محلية بعد اقتراب رحيله عن الريان، بالإضافة إلى عرض من ناد سعودي.
ولم تكشف القناة القطرية عن هوية النادي السعودي، أو الأندية الراغبة في التعاقد مع بن شرقي.
ولعب أشرف بن شرقي بقميص نادي الهلال السعودي قبل 6 سنوات، خاض فيها 13 مباراة فقط سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 آخرين، قبل أن ينتقل لاحقا إلى لانس الفرنسي معارا، ومنه إلى الزمالك المصري.
وفي تجربته الأخيرة مع الريان لعب بن شرقي 21 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.
أما مع الزمالك المصري، فهي فترة توهج أشرف بن شرقي، حيث سجل اللاعب المغربي 41 هدفا في 109 مباريات وصنع 28 آخرين.