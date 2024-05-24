أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. وهذه وجهته

وينتهي عقد بن شرقي مع الريان بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الرحيل إلى أي ناد مجانًا خلال الموسم المقبل.

وقالت القناة إن أشرف بن شرقي تلقى عروضا محلية بعد اقتراب رحيله عن الريان، بالإضافة إلى عرض من ناد سعودي.

ولم تكشف القناة القطرية عن هوية النادي السعودي، أو الأندية الراغبة في التعاقد مع بن شرقي.