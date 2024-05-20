يفتقدون لروح الانتصار.. نجم مانشستر سيتي يصعق لاعبي أرسنال

وجه الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي انتقادات لاذعة للاعبي فريق أرسنال، الذي نافس حتى اللحظات الأخيرة من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي قبل أن تذهب مساعيه أدراج الرياح بفوز فريق المدرب بيب غوارديولا (3 ـ 1) على وست هام الأحد ضمن الجولة 38 من المسابقة.

وأحرز مان سيتي اللقب العاشر في تاريخه والرابع على التوالي، بعد سباق مثير مع أرسنال انتهى لمصلحة الفريق الأزرق السماوي بفارق نقطتين عن أرسنال.

وعقب التتويج، واصل الدولي الإسباني رودري إطلاق سهامه اللاذعة في فصل جديد هاجم فيه لاعبي أرسنال وقال إنهم "يفتقدون إلى عقلية الفوز وروح الانتصار"، مضيفا "هذا هو الفرق الذي حسم الصراع على اللقب بيننا وبينهم".

وأكد رودري في تصريحات إعلامية حول تتويج فريقه بالبريمرليغ: ""الفرق بيننا وبين أرسنال هو العقلية الانتصارية، عندما جاء أرسنال إلى ملعب الاتحاد، شعرت أن هؤلاء اللاعبين لا يريدون الفوز علينا، إنهم يريدون فقط التعادل، تلك العقلية ليست من عقليتنا، وهذا هو العامل الذي رجح كفتنا."