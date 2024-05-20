يفتقدون لروح الانتصار.. نجم مانشستر سيتي يصعق لاعبي أرسنال
وجه الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي انتقادات لاذعة للاعبي فريق أرسنال، الذي نافس حتى اللحظات الأخيرة من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي قبل أن تذهب مساعيه أدراج الرياح بفوز فريق المدرب بيب غوارديولا (3 ـ 1) على وست هام الأحد ضمن الجولة 38 من المسابقة.
وأحرز مان سيتي اللقب العاشر في تاريخه والرابع على التوالي، بعد سباق مثير مع أرسنال انتهى لمصلحة الفريق الأزرق السماوي بفارق نقطتين عن أرسنال.
وعقب التتويج، واصل الدولي الإسباني رودري إطلاق سهامه اللاذعة في فصل جديد هاجم فيه لاعبي أرسنال وقال إنهم "يفتقدون إلى عقلية الفوز وروح الانتصار"، مضيفا "هذا هو الفرق الذي حسم الصراع على اللقب بيننا وبينهم".
وأكد رودري في تصريحات إعلامية حول تتويج فريقه بالبريمرليغ: ""الفرق بيننا وبين أرسنال هو العقلية الانتصارية، عندما جاء أرسنال إلى ملعب الاتحاد، شعرت أن هؤلاء اللاعبين لا يريدون الفوز علينا، إنهم يريدون فقط التعادل، تلك العقلية ليست من عقليتنا، وهذا هو العامل الذي رجح كفتنا."
وقال: "نستطيع أن نمنحهم نقطة التعادل ولكننا ننظر إلى الأمام ونخطط بعد ذلك للفوز في 7 أو 8 مباريات أخرى".
وكان أرسنال حقق التعادل (0 ـ0) أمام مانشستر سيتي في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، كما فاز عليه ذهابا في ملعب الإمارات (1 ـ 0) ولكنه تكبد عدة عثرات في مراحل أخرى من السباق.
وسجل رودري هدفا في فوز فريقه الختامي على وست هام (3ـ 1) محبطا كل آمال أرسنال الذي كان يتعين عليه الفوز على إيفرتون وانتظار خسارة السيتي أو تعادله.
وسبق لرودري أن أدلى بتصريحات مثيرة عقب خروج مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد بركلات الترجيح.
وقال اللاعب الإسباني آنذاك إن الريال تأهل بالحظ ورفض لعب الكرة واكتفى بالدفاع، مما دفع مدربه بيب غوارديولا إلى الرد عليه بالقول إن كرة القدم ليس فيها جانب الحظ وأن الفريق الذي يلعب أفضل ويستحق الفوز والتأهل هو الذي يعبر في النهاية.