غوارديولا يرد على تصريحات رودري المثيرة عن ريال مدريد

وهاجم لاعب وسط مانشستر سيتي، رودري، الأسلوب الدفاعي المفرط الذي اعتمد عليه ريال مدريد في المباراة، قائلًا إن "ورقة التأهل إلى نصف النهائي ذهبت لمن لا يستحقها، إذ لم يكن هناك سوى فريق واحد على أرض الملعب" حسب زعمه.

وقال رودري في حديث لقناة تلفزيونية إسبانية بعد الخروج من سباق دوري الأبطال: "اليوم رأيت فريقًا واحدًا فقط، لكن دوري أبطال أوروبا لا يعترف بالفريق الأجدر بالفوز"، مضيفًا: "فعلنا كل شيء أمام المرمى وسيطرنا على الملعب، إلا أننا لم نتوقع أن يظهر ريال مدريد دفاعيًّا إلى هذا الحد، لقد تأهل بالحظ".

وعانى ريال مدريد على مدار 90 دقيقة أمام الهجوم المستمر من لاعبي مانشستر سيتي، وكادت شباكه تهتز بأكثر من هدف لولا تألق خط الدفاع، وإهدار إيرلينغ هالاند بعض الفرص من بينها ارتطام كرته بالعارضة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحب الـ 14 لقبًا في دوري الأبطال.

وفي مقابل ذلك رفض الإسباني بيب غوارديولا تصريحات رودري وقال إنه لا وجود للحظ، حينما سُئل ما إذا كان فريقه يفتقد للحظ في تلك المباراة، وأجاب في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الحظ غير موجود، مثلما قال يوهان كرويف".

وتابع: "لم نسجل أكثر من هدف، لقد فعلنا كل شيء باستثناء النتيجة، الخسارة بهذه الطريقة تؤلمني، اليوم نحن سيئون، لا يمكنك الفوز دائمًا، لكننا حاولنا وقمنا بعمل جيد، ريال مدريد في نصف النهائي ونحن لسنا كذلك، لا أعترف بالحظ، مثلما يقول كرويف".

ويسعى المان سيتي إلى تضميد جراح الخروج من مسابقة دوري الأبطال، بالدفاع عن لقبه بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي عندما يواجه تشيلسي السبت في نصف النهائي، قبل أن يواصل مساعيه في البقاء في صدارة الدروي الإنجليزي على طريق الدفاع عن لقبه بمواجهة برايتون الخميس المقبل في الجولة الـ29.