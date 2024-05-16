جوناثان ميلان يفوز بالمرحلة 11 من سباق إيطاليا للدراجات

وكانت نهاية المرحلة التي امتدت مسافة 207 كيلومترات من فويانو دي فال فورتوري إلى فرانكافيلا الماري مسطحة، ما يمنح أفضلية للمتخصصين في سباقات السرعة في حسم المرحلة التي توج بها ميلان كما فعل في المرحلة الرابعة.

وقرب خط النهاية، انحصرت المنافسة على الفوز بالمرحلة بين ميرلييه، متسابق (سودال كويك ستيب)، وميلان الذي كانت له الغلبة.

وأنهى بوغاتشر المرحلة بسلام بعدما تجنب حادثا قرب النهاية ليحتفظ بصدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و40 ثانية أمام الكولومبي دانييل فيليبي مارتينيز متسابق (بورا هانزجروهي).

وكان توماس تشامبيون متسابق (كوفيديس) أول المهاجمين بعد انطلاق المرحلة وسرعان ما انضم له إدواردو أفيني وتيم فان ديك متسابقا فريق (فيسما لِيس آبايك).

ولم يتمكن الثلاثي من الابتعاد كثيرا عن باقي المتسابقين الذين لحقوا بهم قبل 35 كيلومترا على خط النهاية وهي المسافة التي تحولت إلى سباق سرعة كما كان متوقعا.