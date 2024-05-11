بوغاتشر يفوز في المرحلة الثامنة من سباق إيطاليا للدراجات
فاز تادي بوغاتشر بالمرحلة الثامنة من سباق إيطاليا للدراجات، اليوم السبت، بعدما قدم أداء رائعا على المسار الذي امتد مسافة 152 كيلومترا من سبوليتو إلى براتي دي تيفو ليعزز صدارته للترتيب العام بعدما حقق انتصاره العاشر هذا الموسم.
وهيمن السلوفيني، متسابق فريق الإمارات، مجددا على مسار صعب وحسم الفوز على قمة مرتفع طوله 15 كيلومترا في براتي دي تيفو.
وكان فالنتان باري-بانت قد انطلق في الصدارة في خطوة جريئة، لكن منافسيه تمكنوا من اللحاق به قبل أربعة كيلومترات من خط النهاية، قبل أن يسعى متسابق فريق الإمارات لفرض إيقاعه.
وبدا أن رافال مايكا سيساعد بوغاتشر زميله في الفريق على الفوز بالمرحلة، لكن أنطونيو تيبري وتيمن أرنسمان كان لهما رأي آخر؛ إذ حاولا شنّ هجوم.
لكن بوغاتشر لاحقهما قبل أن يتفوق عليهما في الانطلاقة الأخيرة، ليفوز بالمرحلة التي استغرقت أكثر من أربع ساعات.
وجاء دانييل مارتينيز، متسابق بورا، في المركز الثاني، متفوقا على الأسترالي بن أوكونور متسابق (ديكاتلون-ايه.جي.2.آر لامونديال) الذي حلّ ثالثا.