جيسوس مدرب الهلال يتطلع للثلاثية المحلية في السعودية

وأحرز الهلال لقب الدوري دون خسارة طوال الموسم، وفاز بكأس السوبر السعودية، بينما ودَّع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من العين الإماراتي في قبل النهائي.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نلعب غدًا للمنافسة على البطولة الثالثة هذا الموسم وهدفنا الفوز بها. هذه البطولة من أهم البطولات في العالم، ونحن على استعداد لكافة الظروف. نحترم المنافس وسنلعب بأسلوبنا الذي يجعلنا نفوز".

وتفوق الهلال على النصر في الدوري، كما فاز عليه 2-1 في نهائي كأس السوبر المحلية التي شهدت طرد كريستيانو رونالدو هداف وقائد النصر.

وسيفتقد الهلال لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش للإصابة، ووصفه جيسوس بأنه "من اللاعبين المهمين" في الفريق.