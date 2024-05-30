هددوه بالقتل.. حكم مباراة الهلال والنصر يُسعد رونالدو

حكم معروف في السعودية

لن يكون داريو حكمًا جديدًا على كرة القدم السعودية، فقد ظهر من قبل في قيادة مباريات في الدوري السعودي، وفي الواقع فقد أجاد فيها.

داريو قام بقيادة مواجهتين بالعدد طوال مسيرته داخل السعودية، أولهما في الجولة الخامسة بين الحزم والنصر، ويومها فاز النصر بخمسة أهداف لهدف.

الظريف أن المباراة الثانية التي قادها في السعودية كانت تخص الهلال، وكانت ضد الخليج وفاز بها الزعيم بهدف نظيف على أرضه في الجولة العاشرة.