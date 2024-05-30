هددوه بالقتل.. حكم مباراة الهلال والنصر يُسعد رونالدو
أعلن اتحاد كرة القدم السعودي تعيين الأرجنتيني داريو هيريرا، لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال تحكيميًا، حيث تقام المباراة غدا الجمعة.
الحكم الذي تم الإعلان عنه في ساعة مبكرة من صباح الخميس ليس بغريب عن السعودية ودوري روشن السعودي للمحترفين، ويملك خصائص خاصة للغاية سيكون من الهام لجماهير الفريقين ولنجوم المباراة المنتظرة أن تتعرف على تلك الخصائص.
دعونا نستعرض علاقته السابقة بالسعودية وخصائصه كحكم:
حكم معروف في السعودية
لن يكون داريو حكمًا جديدًا على كرة القدم السعودية، فقد ظهر من قبل في قيادة مباريات في الدوري السعودي، وفي الواقع فقد أجاد فيها.
داريو قام بقيادة مواجهتين بالعدد طوال مسيرته داخل السعودية، أولهما في الجولة الخامسة بين الحزم والنصر، ويومها فاز النصر بخمسة أهداف لهدف.
الظريف أن المباراة الثانية التي قادها في السعودية كانت تخص الهلال، وكانت ضد الخليج وفاز بها الزعيم بهدف نظيف على أرضه في الجولة العاشرة.
هددوه بالقتل
"أنت حكم فاسد، ولو استمريت في إطلاق الصافرات علينا سأقوم بقتلك"، كانت تلك كلمات لاوتارو أكوستا لداريو هيريرا في نوفمبر 2021 عندما فاز فريق رايسينغ على نظيره لانوس بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الأرجنتيني، ولاحقًا بمجرد تهديد اللاعب له تقدم بشكوى للشرطة ضد اللاعب.
ذلك التصرف لم يؤثر على الحكم وقراراته في المباريات اللاحقة، حيث استمر في تقديم ما يظنه صحيحًا محاولًا تحقيق العدالة على أرض الملعب قدر ما يستطيع.
حكم سوبر
هيريرا رجل يعرف كيف يدير النهائيات، فقد أدار من قبل سبع نهائيات من ضمنها نهائي تصفيات الصعود في العام الماضي، ونهائي السوبر الأرجنتيني قبل أربع أعوام وكأس الأرجنتين 2020 وعدة نهائيات أخرى لبطولات محلية.
هذا العام فقط قام بإدارة عدة مباريات في بطولة الدوري الأرجنتيني وكأس الرابطة وسيكون ضمن طاقم تحكيم بطولة "كوبا أمريكا" المقبلة.
تميمة حظ لرونالدو
كما أوضحنا فقد سبق لهيريرا أن قاد مباراة لصالح النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا، فقد تألق رونالدو بشكل واضح في وجوده.
النجم البرتغالي في ذلك اليوم سجل الهدف الأول في المباراة، كما صنع هدفين آخرين وقاد النصر لفوز كبيرة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
خصائصه كحكم ساحة
لا شك أن هيريرا يعد من أكثر الحكام استخدامًا للبطاقات الملونة، فالرجل يملك متوسط حوالي ست بطاقات ملونة في المباراة الواحدة.
هيريرا أيضًا ليس ببخيل فيما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء، فهو يحتسب بمعدل ركلة كل ثلاث إلى أربع مباريات، وهو رقم متغير بتغير البطولة التي يقوم بالتحكيم فيها.