إنفانتينو يهنئ العين بصعوده إلى كأس العالم للأندية (فيديو)

نادي العين توج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه العريض (5 ـ 1) على يوكوهاما الياباني، في مباراة الإياب لنهائي المسابقة، على استاد هزاع بن زايد في أبوظبي.

وفضلًا عن صعوده على منصة التتويج باللقب الآسيوي، حجز العين مقعده رسميًّا في مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو، رحب خلاله بنادي العين "الوافد الجديد إلى بطولة فيفا كأس العالم للأندية 2025" التي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل.

وقال إنفانتينو: "خالص التهنئة إلى المتأهل لكأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الولايات المتحدة.. نادي العين، ألف مبروك، نراكم هناك".