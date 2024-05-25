من آسيا إلى أمريكا.. العين يكتب نهاية مثالية لمشوار بطولي

حسم العين الإماراتي فوزه بلقبه الثاني في دوري أبطال آسيا بعد فوز ساحق على نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة ثقيلة 5-1 في لقاء الإياب مساء اليوم السبت على ملعب (هزاع بن زايد).

المباراة أوفت بكل الوعود الممكنة بعد أن بدأها العين بقوة مثل مباراة الذهاب وسجل هدفًا في الدقيقة الثامنة، وعلى عكس ما حدث في اليابان استمر الضغط العيناوي ليسجل الفريق هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء بحلول الدقيقة الـ 33، ومع نهاية الشوط الأول تلقى ويليام بوب لاعب يوكوهاما بطاقة حمراء مباشرة لتسهل مهمة أصحاب الأرض بعدها.

وبثلاثية في الشوط الثاني حسم سفيان رحيمي والبديل لابا كودغو كل شيء ومنحوا الفريق الإماراتي اللقب الثاني في تاريخه ليكون إجمالي نتيجة المواجهتين (6-3) لصالح العين.