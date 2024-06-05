حقيقة فيديو عودة أبو تريكة إلى مصر

وفي 18 مايو الماضي رفعت محكمة مصرية، أسماء 1500 شخص بينهم نجم كرة القدم ولاعب نادي الأهلي سابقًا محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب والمنع من السفر.

ومحكمة النقض، اتخذت قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، وكان أبرزهم أبو تريكة.

وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعموا فيه توثيق وصول أبو تريكة إلى الأراضي المصرية، بعد غياب دام 8 سنوات، حيث أقام منذ العام 2016 في دولة قطر.

ويظهر في الفيديو محمد أبو تريكة، وهو يصافح عددًا من الأشخاص.

ولكن بالتحري، تبين أن الفيديو ليس جديدًا بل هو مصوّر قبل سنوات طويلة في عزاء، شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي توفيت منذ فترة طويلة، قبل خروج اللاعب من مصر.