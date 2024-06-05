حقيقة فيديو عودة أبو تريكة إلى مصر
تداول مغردون، فيديو ظهر فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة، زعموا فيه أنه عاد إلى مصر، بعد رفع اسمه من قوائم "الإرهاب".
وفي 18 مايو الماضي رفعت محكمة مصرية، أسماء 1500 شخص بينهم نجم كرة القدم ولاعب نادي الأهلي سابقًا محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب والمنع من السفر.
ومحكمة النقض، اتخذت قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، وكان أبرزهم أبو تريكة.
وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعموا فيه توثيق وصول أبو تريكة إلى الأراضي المصرية، بعد غياب دام 8 سنوات، حيث أقام منذ العام 2016 في دولة قطر.
ويظهر في الفيديو محمد أبو تريكة، وهو يصافح عددًا من الأشخاص.
ولكن بالتحري، تبين أن الفيديو ليس جديدًا بل هو مصوّر قبل سنوات طويلة في عزاء، شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي توفيت منذ فترة طويلة، قبل خروج اللاعب من مصر.
واعتزل أبو تريكة (45 عامًا) اللعب العام 2013، وساهم بإحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.
وبعد الاعتزال كان من ضمن الأشخاص الذين اتهموا بتمويل جماعة الإخوان المسلمين والتي صنفتها البلاد آنذاك بأنها جماعة إرهابية، وهو ما نفاه أبو تريكة.
والنجم المصري يعمل منذ مغادرته مصر محللا في قنوات "بي إن سبورت" الرياضية في قطر.