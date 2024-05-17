منتخب الأرجنتين يستعد لإعلان قائمة نارية لخوض كوبا أمريكا 2024
يستعد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، لإعلان قائمته النهائية لخوض منافسات بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة القادمة لبطولة كوبا أمريكا بمشاركة 16 منتخبا خلال الفترة بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
وأوقعت القرعة منتخب الأرجنتين على رأس المجموعة الأولى التي تضم بيرو وتشيلي وكندا.
وكشف الصحفي الموثوق غاستون أيدول عبر بث مباشر عن القائمة النهائية التي سيعلنها المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات كوبا أمريكا.
ويتصدر قائمة منتخب راقصي التانغو النجم القدير ليونيل ميسي الناشط حاليًّا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.
وتضم القائمة أيضًا العديد من الأسماء اللامعة بجانب ميسي وعلى رأسها باولو ديبالا نجم روما الإيطالي وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز وغوليان ألفاريز.
وجاءت القائمة المنتظرة لمنتخب الأرجنتين بحسب أيدول على النحو التالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – فرانكو أرماني – والتر بينيتز.
خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي – ليساندرو مارتينيز – كريستيان روميرو – ناهويل مولينا - نيكولاس تاغليافيكو – ماركوس أكونا – غزونزالو مونتيل – غيرمان بيتزيلا.
خط الوسط: إنزو فرنانديز – لياندرو باريديس – أليكسيس ماك أليستر – رودريغو دي بأول – غيوفاني لو سيلسو – غويدو رودريغيز - إسيكييل بالاسيوس.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنخيل دي ماريا – باولو ديبالا – لاوتارو مارتينيز – غوليان ألفاريز – أليخاندرو غارناتشو – نيكولاس غونزاليز.
وحقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في نسختها الأخيرة عام 2021 على حساب البرازيل.
ويحمل راقصو التانغو أيضًا لقب كأس العالم 2022 بعد التتويج على حساب فرنسا بركلات الترجيح في النسخة التي أقيمت في قطر.