سر اشتباك محمد البريك مع جمهور الهلال (فيديو)
كشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غضب محمد البريك، نجم نادي الهلال السعودي، من جماهير فريقه والوقوف لمعاتبتهم خلال توجهه إلى النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، عقب مواجهة العين الإماراتي.
وتأهل العين الإماراتي إلي نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، على حساب الهلال، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-4 في دور نصف النهائي للبطولة الآسيوية.
العين الإماراتي واجه الهلال، يوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في مباراة العودة لدور نصف النهائي من البطولة القارية، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي 2-1.
وكان العين فاز على الهلال، في مواجهة الذهاب التي أقيمت بالإمارات، يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 4-2.
وعقب المباراة ظهرت جماهير الهلال غاضبة بشدة وصبت جام غضبها على اللاعبين خلال خروجهم من الملعب وقامت بإلقاء الوشاح الخاص بالنادي على الأرض ليسقط أمام البريك، الذي انفعل بشدة على الجمهور بعد توجيه الشتائم والسباب للاعبين، ليتدخل أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وإبعاد البريك سريعًا حتى لا يتطور الأمر أكثر من ذلك.
وينتظر فريق العين الفائز من لقاء أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني لمواجهته في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.
وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، مواجهة الذهاب يوم الـ11 من مايو المقبل، والعودة ستكون يوم الـ25 من الشهر ذاته.
وكان فريق العين صعد إلي دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4 في دور الـ 8.