سر اشتباك محمد البريك مع جمهور الهلال (فيديو)

كشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غضب محمد البريك، نجم نادي الهلال السعودي، من جماهير فريقه والوقوف لمعاتبتهم خلال توجهه إلى النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، عقب مواجهة العين الإماراتي.

وتأهل العين الإماراتي إلي نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، على حساب الهلال، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-4 في دور نصف النهائي للبطولة الآسيوية.

العين الإماراتي واجه الهلال، يوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في مباراة العودة لدور نصف النهائي من البطولة القارية، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي 2-1.

وكان العين فاز على الهلال، في مواجهة الذهاب التي أقيمت بالإمارات، يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 4-2.