الظهور الأول لبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب (صورة)

وانضم جناح ريال مدريد، الذي سجل تسعة أهداف في 33 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، إلى تشكيلة المدرب وليد الركراكي التي ستواجه أنغولا وموريتانيا وديا الشهر الحالي.

وظهر براهيم دياز للمرة الأولى خلال مباراة المغرب وأنغولا الودية، التي تقام ضمن الأجندة الدولية للفيفا. وارتدى دياز القميص رقم 10.