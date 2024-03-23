الظهور الأول لبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب (صورة)
سجل براهيم دياز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، ظهوره الأول بقميص المنتخب المغربي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، خلال مباراة فريقه الودية أمام أنغولا.
وانضم جناح ريال مدريد، الذي سجل تسعة أهداف في 33 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، إلى تشكيلة المدرب وليد الركراكي التي ستواجه أنغولا وموريتانيا وديا الشهر الحالي.
وظهر براهيم دياز للمرة الأولى خلال مباراة المغرب وأنغولا الودية، التي تقام ضمن الأجندة الدولية للفيفا. وارتدى دياز القميص رقم 10.
وقال دياز بمجرد انضمامه لتشكيلة المغرب: "أود التقدم بالشكر لجلالة الملك للدعم الذي قدّمه لي".
ودياز (24 عاما) وُلد في ملقة لأب تنحدر أصوله من المغرب، لكنه مثّل إسبانيا في مختلف المراحل السنية وقادته الصدفة للعب مع المنتخب الأول عام 2021، قبل أسابيع من انطلاقة بطولة أوروبا التي تأجلت إقامتها لعام واحد بسبب جائحة كورونا.
وكان دياز ضمن منتخب الشباب بقيادة لويس دي لا فوينتي، المدرب الحالي لإسبانيا، الذي اضطر لمواجهة ليتوانيا بدلا من المنتخب الأول، بعد تعرض عدد من لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا.