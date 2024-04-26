برشلونة يمنع ناديا إنجليزيا عملاقا من التعاقد مع تشافي

كشف موقع "ريليفو" عن محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع تشافي مدرب برشلونة.

وأعلن برشلونة، رسميًّا، أمس الخميس، أن تشافي سيبقى مدربًا للفريق الموسم المقبل، بعد أن أعلن في يناير الماضي أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للموقع فإن مانشستر يونايتد تابع باهتمام ما حدث في برشلونة؛ لأنه كان مهتمًا بالتعاقد مع تشافي لخلافة المدرب الحالي إيريك تين هاغ.

وأوضح الموقع الإسباني أن تأكد استمرار تشافي مع برشلونة شكّل خيبة أمل لقادة مانشستر يونايتد، الذين سيتعين عليهم مواصلة البحث عن مدرب جديد.

ويتحرك النادي الإنجليزي في السوق منذ مدة بحثًا عن بديل لتين هاغ رغم أن عقده يمتد حتى عام 2025.

وكان اسم تشافي على طاولة مانشستر يونايتد، إذ ترى فيه إدارة النادي أنه مدرب شاب، وأسطورة معروفة في جميع أنحاء العالم.