أول تعليق من تشافي بعد قرار بقائه في برشلونة

تشافي الذي كان يجلس إلى جانب جوان لابورتا رئيس النادي، وديكو المدير الرياضي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال إنه شهد تحسنا كبيرا في أداء الفريق ومعنوياته خلال الشهرين الماضيين.

وأمضى لاعب خط وسط برشلونة السابق معظم اليوم السابق في اجتماعات مع مسؤولي النادي.

وأعلن برشلونة، أمس الأربعاء، أن تشافي، الذي قال في يناير كانون الثاني الماضي إنه سيترك منصبه في نهاية الموسم، سيكمل العام الأخير من عقده بعد موافقته على سلسلة من الالتزامات غير المحددة التي قطعها النادي.

وقال تشافي: "لم يكن القرار بسيطا أو سهلا. في يناير كانون الثاني الماضي، اعتقدت أنه كان هذا القرار أفضل شيء للنادي، لكن الظروف تغيرت، والآن أعتقد أن الاستمرار أفضل شيء".

وأضاف: "أعتقد أن المشروع لم ينته بعد، وأنه يمكننا تحويله إلى مشروع ناجح. أنا مقتنع ومتحمس للغاية. تغير كل شيء منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن. بما أن تصحيح المسار من الحكمة، فنحن هنا للتصحيح. لم تكن المسألة مسألة غرور أو مال، إنها مسألة ثقة النادي فيما نقوم به".