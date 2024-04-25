أول تعليق من تشافي بعد قرار بقائه في برشلونة
قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، إن عمله لم يكتمل مع النادي، وأن المال لم يكن سبب تراجعه عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم والموافقة على البقاء في منصبه حتى موسم 2024-2025.
تشافي الذي كان يجلس إلى جانب جوان لابورتا رئيس النادي، وديكو المدير الرياضي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال إنه شهد تحسنا كبيرا في أداء الفريق ومعنوياته خلال الشهرين الماضيين.
وأمضى لاعب خط وسط برشلونة السابق معظم اليوم السابق في اجتماعات مع مسؤولي النادي.
وأعلن برشلونة، أمس الأربعاء، أن تشافي، الذي قال في يناير كانون الثاني الماضي إنه سيترك منصبه في نهاية الموسم، سيكمل العام الأخير من عقده بعد موافقته على سلسلة من الالتزامات غير المحددة التي قطعها النادي.
وقال تشافي: "لم يكن القرار بسيطا أو سهلا. في يناير كانون الثاني الماضي، اعتقدت أنه كان هذا القرار أفضل شيء للنادي، لكن الظروف تغيرت، والآن أعتقد أن الاستمرار أفضل شيء".
وأضاف: "أعتقد أن المشروع لم ينته بعد، وأنه يمكننا تحويله إلى مشروع ناجح. أنا مقتنع ومتحمس للغاية. تغير كل شيء منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن. بما أن تصحيح المسار من الحكمة، فنحن هنا للتصحيح. لم تكن المسألة مسألة غرور أو مال، إنها مسألة ثقة النادي فيما نقوم به".
ونفى تشافي شائعات حول مطالبته بشرط جزائي في عقده، وقال إنه "لن يطلب يورو واحدا" للرحيل عن منصبه.
ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عاما، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبا، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.
ولكن رغم كونه أحد عظماء النادي خاصة بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن مستوى برشلونة المتعثر هذا الموسم وضع تشافي تحت الضغط.
عندما أعلن لأول مرة عن قراره بالاستقالة في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال تشافي إنه شعر "بالتحرر"، مضيفا أن ضغوط الوظيفة ومتطلباتها تعني أنه لا يستطيع الاستمتاع بوقته في نادي طفولته.
ثم قال تشافي إن قراره كان "لصالح الفريق" وأن اللاعبين "سيتحررون" وهم يمضون قدما. وتعرضت عباراته لانتقادات شديدة من قبل النقاد، ولكن بدا أن تأثيرها كان إيجابيا، حيث لم يخسر برشلونة في مبارياته 13 الرسمية التالية.
ودفعت الهزيمة في آخر مباراتين الفريق في طريق إنهاء الموسم بلا ألقاب، فقد خسر 3-2 في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد المتصدر، يوم الأحد الماضي، ليتراجع بفارق 11 نقطة عن منافسه اللدود قبل ست جولات على النهاية.
وجاءت هذه الهزيمة بعد أيام قليلة من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بهزيمة مؤلمة أخرى 4-1 أمام باريس سان جيرمان، لكن لابورتا رئيس برشلونة قال إنه لم يشك أبدا في أن تشافي هو الشخص المناسب لهذا المنصب.