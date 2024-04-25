صدمة و"توتر رهيب" في برشلونة بعد بقاء تشافي

فجر راديو كاتالونيا مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد أن قرار استمرار تشافي هيرناندز مدربًا لبرشلونة قد تسبب في توتر رهيب داخل النادي.

وعقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وديكو المدير الرياضي اجتماعًا مع تشافي أمس الأربعاء تم الاستقرار خلاله على ترجع تشافي عن الرحيل قبل استكمال عقده.

كان تشافي أعلن قبل بضعة أشهر عدم رغبته في الاستمرار مع برشلونة بحجة حاجة النادي إلى التغيير، وهو أمر تبعه بعض التحسن في نتائج الفريق لكن سرعان ما انهار الموسم بالخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة الكلاسيكو.