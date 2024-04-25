صدمة و"توتر رهيب" في برشلونة بعد بقاء تشافي
فجر راديو كاتالونيا مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد أن قرار استمرار تشافي هيرناندز مدربًا لبرشلونة قد تسبب في توتر رهيب داخل النادي.
وعقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وديكو المدير الرياضي اجتماعًا مع تشافي أمس الأربعاء تم الاستقرار خلاله على ترجع تشافي عن الرحيل قبل استكمال عقده.
كان تشافي أعلن قبل بضعة أشهر عدم رغبته في الاستمرار مع برشلونة بحجة حاجة النادي إلى التغيير، وهو أمر تبعه بعض التحسن في نتائج الفريق لكن سرعان ما انهار الموسم بالخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة الكلاسيكو.
وبات من المؤكد خروج برشلونة بموسم صفري بخسارة كل البطولات وتراجعه بفارق نقاط كبير خلف ريال مدريد في مسابقة الدوري.
وحسب راديو كاتالونيا :" تشافي قرَّر البقاء في برشلونة، لكن بعض أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا ينصحون لابورتا بإقالته".
وإذا تمت إقالة تشافي الآن، فإنه سوف يطالب النادي بدفع أجوره للموسم المقبل أيضًا، بحجة أن لديه عقدًا حتى عام 2025، حسب التقرير.
ووفقًا لراديو كاتالونيا :"استمرارية تشافي تسببت في توتر داخل مجلس إدارة برشلونة حيث اتخذ لابورتا قرار الإبقاء على المدير الفني رغم معارضة بعض أعضاء مجلس الإدارة، حتى إن البعض هدد بالاستقالة".
وسوف يعلن لابورتا وتشافي استمرره بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي سوف يتم عقده، اليوم الخميس، في مقر النادي.